Черников — об Ивиче: «Он четко знает, чего хочет»

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников высказался о работе под руководством главного тренера «быков» Владимира Ивича.

«Ивич делает упор на дисциплину. Четко знает, чего он хочет. Есть понимание, как он хочет, чтобы мы играли при владении, при прессинге. Есть моменты, которые мы еще не до конца поняли, идет процесс, усвоение», — сказал Черников в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Сербский специалист возглавил «Краснодар» в январе этого года. После 27 туров его команда с 43 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.