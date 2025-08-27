«Крылья Советов» обратились в ЭСК после разгрома от «Краснодара»

«Крылья Советов» попросили ЭСК РФС разобрать три эпизода матча 6-го тура против «Краснодара» (0:6), сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Самарский клуб попросил разобрать эпизод с засчитанным на 3-й минуте голом полузащитника Гаэтана Перрена, по назначенному пенальти на 11-й минуте встречи, а также по неназначенному пенальти на 30-й минуте.



«Крылья Советов» потерпели второе поражение подряд. Команда занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ с 8 очками в 6 матчах.