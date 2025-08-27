Агент Комличенко: «Николай выйдет на свой уровень, движется вперед»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Николая Комличенко, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об адаптации игрока.

«Николай движется вперед, забил «Балтике», отдал голевую в матче с «Ростовом». У него хорошая конкуренция с Воробьевым, в коллективе все хорошо. Тренерский штаб позитивно относится к игроку. Николай выйдет на свой уровень», — сказал Клюев «СЭ».

В текущем сезоне чемпионата России 30-летний Комличенко провел 8 матчей и отметился 1 голом и 1 результативной передачей.