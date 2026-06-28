«Крылья Советов» сыграли вничью с «Нефтехимиком»

«Крылья Советов» провели товарищеский матч с «Нефтехимиком». Встреча прошла в Самаре и завершилась со счетом 1:1.

У хозяев гол забил Сергей Бабкин. У гостей отличился Ислам Машуков.

«Крылья Советов» в следующем матче сыграют с саратовским «Соколом» 1 июля. «Нефтехимик» встретится с «КАМАЗом».