«Крылья Советов» — «Локомотив»: Жемалетдинов снова вывел гостей вперед

«Локомотив» вышел вперед в матче против «Крыльев Советов» в 16-м туре РПЛ — 2:1.

На 62-й минуте за гостей забил Рифат Жемалетдинов, вышедший на замену за несколько минут до эпизода.