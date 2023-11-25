«Зенит» и «Сочи» сыграют в рамках 16-го тура чемпионата России в субботу, 25 ноября. Матч пройдет на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 15.15 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Зенит» — «Сочи» можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию матча чемпионата России в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru.

«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию встречи.

Последняя очная игра команд завершилась победой «Зенита» со счетом 2:0. Последняя очная игра команд завершилась победой «Зенита» со счетом 2:0.

«Зенит» занимает 2-е место в турнирной таблице премьер-лиги, в активе питерского клуба 30 очков. «Сочи» Александра Точилина заработали 10 баллов и являются аутсайдером чемпионата, занимая последнюю строчку.

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