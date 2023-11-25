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Сегодня, 14:40

В «Балтике» надеются на зрелищную игру со «Спартаком»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 16-го тура МИР РПЛ против «Спартака».

«Безусловно, игра со «Спартаком», одним из флагманов российского футбола, нам очень интересна. В Калининграде очень много красно-белых болельщиков. Это меня удивляло с самого начала, потому что с учетом близости Санкт-Петербурга, логичней было бы, чтобы они болели за «Зенит», но получилось иначе. Мы ждем, что болельщики сегодня в очередной раз сподвигнут нас на хороший результат. Думаю, что сегодня будет интересная, зрелищная, заряженная игра. Ждем футбольного праздника. Надеемся, команды нам его подарят», — сказал Волженкин «СЭ».

Кирилл Волженкин также рассказал об активностях для болельщиков в день матча.

«Думаю, сегодня будет очень классная атмосфера. Ребята, которые занимаются организацией матча, готовятся. Будет световое шоу, много активностей для болельщиков», — добавил Волженкин.

Матч 16-го тура РПЛ «Балтика» — «Спартак» пройдет сегодня, 25 ноября, на «Ростех Арене» и начнется в 19.45 по московскому времени.

На данный момент «Спартак» идет шестым в турнирной таблице чемпионата России с 24 очками. «Балтика» занимает 14-е место (12 очков).

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
25 нояб, 19:45. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
Спартак

Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
4
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
7
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 3 : 3
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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