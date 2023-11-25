В «Балтике» надеются на зрелищную игру со «Спартаком»

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 16-го тура МИР РПЛ против «Спартака».

«Безусловно, игра со «Спартаком», одним из флагманов российского футбола, нам очень интересна. В Калининграде очень много красно-белых болельщиков. Это меня удивляло с самого начала, потому что с учетом близости Санкт-Петербурга, логичней было бы, чтобы они болели за «Зенит», но получилось иначе. Мы ждем, что болельщики сегодня в очередной раз сподвигнут нас на хороший результат. Думаю, что сегодня будет интересная, зрелищная, заряженная игра. Ждем футбольного праздника. Надеемся, команды нам его подарят», — сказал Волженкин «СЭ».

Кирилл Волженкин также рассказал об активностях для болельщиков в день матча.

«Думаю, сегодня будет очень классная атмосфера. Ребята, которые занимаются организацией матча, готовятся. Будет световое шоу, много активностей для болельщиков», — добавил Волженкин.

Матч 16-го тура РПЛ «Балтика» — «Спартак» пройдет сегодня, 25 ноября, на «Ростех Арене» и начнется в 19.45 по московскому времени.

На данный момент «Спартак» идет шестым в турнирной таблице чемпионата России с 24 очками. «Балтика» занимает 14-е место (12 очков).