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«Крылья Советов» — «Краснодар»: Гол Глушенкова отменен из-за офсайда

15 июля 2020, 19:37
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В матче 29-го тура Тинькофф чемпионата России против «Крылья Советов» — «Краснодар» гол хозяев был отменен с помощью ВАР.

Полузащитник Максим Глушенков реализовал выход один на один на 67-й минуте, но гол после подсказки видеоарбитров был отменен. Судьи зафиксировали офсайд. Счет остался прежним — 0:0.

Крылья Советов — Краснодар

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35
Офсайд
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