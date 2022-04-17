«Крылья Советов» на своем поле обыграли «Краснодар» в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ со счетом 2:0.

Голами отметились Владислав Сарвели и Максим Глушенков.

«Крылья Советов» набрали 38 очков и остаются на седьмом месте в турнирной таблице. «Краснодар» остался на пятой строчке (39 очков).