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«Крылья Советов» — «Краснодар»: видеообзор матча 25-го тура РПЛ

Видеообзор матча 25-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Краснодар»
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Крылья Советов» — «Краснодар» — 2:0.
Фото ФК «Крылья Советов»

«Крылья Советов» на своем поле обыграли «Краснодар» в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ со счетом 2:0.

Голами отметились Владислав Сарвели и Максим Глушенков.

«Крылья Советов» набрали 38 очков и остаются на седьмом месте в турнирной таблице. «Краснодар» остался на пятой строчке (39 очков).

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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