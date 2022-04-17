Федотов объяснил причину конфликта между Родриго и Кухтой

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился мнением о потасовке, которая произошла во втором тайме матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (2:2).

После единоборства в штрафной площади хозяев на газоне оказались нападающий «Локо» Ян Кухта и защитник «Сочи» Родриго. Кухта сделал движение коленом в грудь лежавшему Родриго, после чего бразилец отмахнулся от соперника ногой. Главный арбитр встречи Василий Казарцев удалил с поля обоих игроков. После удалений в подтрибунном помещении произошла стычка с участием нескольких игроков команд.

«Родриго поставили укол, он вышел играть на морально-волевых, у него подозрение на перелом ребер, — сказал Федотов ТАСС. — Когда ему на больное место наступают, какая может быть реакция? Он ничего не сделал, его спровоцировал соперник. Я думаю, что это все прекрасно видели».

«Сочи» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка в 25 матчах.