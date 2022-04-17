Пресс-служба «Сочи» в Telegram-канале выложила эпизод матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (2:2), который привел к двум красным карточкам.

Во втором тайме после единоборства в штрафной площади хозяев на газоне оказались нападающий «Локомотива» Ян Кухта и защитник «Сочи» Родриго. Кухта сделал движение коленом в грудь лежавшему Родриго, после чего бразилец отмахнулся от соперника ногой. Чех мгновенно рухнул с криком на газон.

«Как вам такой цирковой номер», — сопроводила следующей подписью видео пресс-служба «Сочи».

Главный арбитр встречи Василий Казарцев после подсказки ВАР удалил с поля обоих игроков. После удалений в подтрибунном помещении произошла стычка с участием нескольких игроков команд.