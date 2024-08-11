«Крылья Советов» обыграли «Факел» и одержали первую победу в РПЛ

«Крылья Советов» в матче 4-го тура РПЛ обыграли «Факел» со счетом 2:0.

На 75-й минуте отличился Фернандо Костанца, на 78-й — Франко Ороско. При этом оба игрока вышли на поле на 74-й минуте.

«Крылья Советов» одержали первую победу в РПЛ и с 3 очками расположились на 13-м месте в турнирной таблице. «Факел» с одним очком — на последней строчке.