«Крылья Советов» — «Факел»: видео голов

«Крылья Советов» дома обыграли «Факел» в матче 4-го тура РПЛ — 2:0. Игра прошла на стадионе «Самара Арена».

Голы в матче забили Фернандо Костанца (75-я минута) и Франко Ороско (78-я).

75-я минута: Фернандо Костанца — 1:0

78-я минута: Франко Ороско — 2:0

«Крылья Советов» набрали 3 очка в 4 матчах и занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» находится на 16-й строчке с 1 баллом.