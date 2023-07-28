«Крылья Советов» и «Динамо» сыграют в чемпионате России 29 июля

В субботу, 29 июля, в Самаре «Крылья Советов» примут «Динамо» в рамках 2-го тура чемпионата России по футболу сезона-2023/24. Игра начнется — в 15.00 по московскому времени.

Онлайн-трансляция матча «Крылья Советов» — «Динамо» будет доступна в перекличке на сайте «СЭ». Видеотрансляцию игры в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер».

В последних трех матчах команды одержали по разу (1:0 в пользу бело-голубых и 2:1 в пользу самарцев). Одна игра завершилась вничью (1:1).

Москвичи завершили сезон-2022/23 на девятой строчке турнирной таблицы РПЛ, а команда Осинькина финишировала на 12-м месте.

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