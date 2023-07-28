Снявшийся в клипе Снуп Дога тренер «Нефтчи» Муту считает, что у Промеса есть музыкальный талант

Главный тренер «Нефтчи» Адриан Муту в интервью «СЭ» высказался о творческой деятельности нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

— Когда-то в соцсетях вы анонсировали съемки в клипе Снуп Дога. Что за история?

— Я не был на съемочной площадке — просто какие-то фрагменты вставили в клип. Ничего интересного. Мне заплатили, я поучаствовал, не особо погружаясь в процесс.

— Знаете, что Квинси Промес с Мемфисом Депаем периодически выпускают треки и клипы?

— Наслышан. Ничего не имею против. Если есть талант — почему бы не попробовать себя в разных сферах?

Напомним, что в начале ноября 2022 года Промес и Депай выпустили песню и клип.

Полное интервью Адриана Муту «СЭ» здесь