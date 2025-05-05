«Крылья Советов» — «Динамо»: ничья после первого тайма

«Крылья Советов» и московское «Динамо» завершили вничью первый тайм матча 27-го тура РПЛ — 1:1.

Счет уже на 2-й минуте открыл вингер бело-голубых Муми Нгамале. Камерунец замкнул мяч в пустые ворота после передачи Гладышева.

Самарцы отыгрались благодаря автоголу Дмитрия Скопинцева на 31-й минуте.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.