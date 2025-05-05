«Крылья Советов» — «Динамо»: бело-голубые остались в меньшинстве после удаления Карраскаля

Полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль получил красную карточку в матче против «Крыльев Советов» в 27-м туре РПЛ.

В начале второго тайма колумбийца удалили за отмашку в лицо хавбеку самарцев Сергею Бабкину.

«СЭ» ведет трансляцию встречи.