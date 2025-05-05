«Крылья Советов» — «Динамо»: хозяева сравняли счет благодаря автоголу Скопинцева

«Крылья Советов» сравняли счет в матче против московского «Динамо» в 27-м туре РПЛ — 1:1.

На 31-й минуте мяч в свои ворота после прострела замкнул Дмитрий Скопинцев.

«СЭ» ведет трансляцию встречи.