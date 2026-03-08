«Крылья Советов» — махачкалинское «Динамо»: стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и махачкалинского «Динамо» на матч 20-го тура чемпионата России.

Игра пройдет на стадионе «Самара Арена» в Самаре и начинается в 14.30 по московскому времени.

«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Ороз, Рекена, Божин, Фернандес, Бабкин, Столбов, Ахметов, Шуманский, Джеффри.

«Динамо»: Волк, Шумахов, Аззи, Аларкон, Джапо, Эль-Мубарик, Хоссейннеджад, Мрезиг, Глушков, Сундуков, Агаларов.

Чемпионат России. Премьер-лига. 20-й тур.

08 марта, 14:30. Солидарность Самара Арена (Самара)

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