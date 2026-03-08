Филимонов — о тренерстве: «Руководителям клубов работать со мной не интересно, но я не нуждаюсь в рекламе!»

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов в разговоре с «СЭ» высказался о тренерской работе.

«Я своей футбольной жизнью столько рекламы сделал, что в ней не нуждаюсь! Вы же общаетесь со мной, значит, вам это нужно. А руководителям клубов, видимо, неинтересно со мной работать», — сказал Филимонов «СЭ».

Филимонов является шестикратным чемпионом России (1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001) и обладателем Кубка страны (1997/1998) в составе «Спартака».

В качестве тренера 52-летний россиянин работал в «Долгопрудном» и тульском «Арсенале». Последним клубом специалиста была «Родина», в которой он работал с 2019 по 2020 год.