«Крылья Советов» — «Динамо»: Любимов правильно наказал Грулева 11-метровым

На 89-й минуте матча 2-го тура чемпионата России-2023/24 «Крылья Советов» — «Динамо» (3:3) арбитр Артем Любимов правильно зафиксировал фол Вячеслава Грулева и наказал его 11-метровым ударом. Динамовец в своей штрафной площади прервал правой рукой передачу Романа Ежова. Рука находилась в неестественном положении.