5 мая, 18:47

Бывший вратарь «Ростова» Попов признался, что не вспоминает матч против «Сочи»

Сергей Ярошенко

Бывший вратарь «Ростова» Денис Попов рассказал о матче против «Сочи» в июне 2020 года.

«Тот самый матч никак не повлиял на мою карьеру напрямую. Это просто игровой процесс, игровая практика. Что случилось, то случилось. Ну, был матч и был. Это хороший опыт. Ничего катастрофического не произошло. Что касается внимания ко мне, то мне даже не хотелось идти на всякие интервью, но, видимо, такой была политика клуба, и мне сказали, что нужно идти. Просто для понимания, как я к этому всему относился: когда сказали, что меня признали лучшим игроком матча, я подошел ко второму тренеру и спросил, могу ли я не идти. То есть мне это было не нужно. А от эфиров на федеральных каналах, как мне сказали в клубе, я отказаться не мог. Я говорил: не хочу, зачем мне это? В ответ: надо. Я не мог на это повлиять.

Я не вспоминаю этот матч. У меня в жизни и так все прекрасно, замечательно. Я не думаю о футболе. Где-то статуэтка дома стоит, просто на память. Могу разыграть ее (смеется). Нет такого, чтобы я вспоминал это со слезами на глазах и пересматривал моменты», — цитирует Попова Odds.ru.

Попов является воспитанником академии «Ростова». В 2020 году в возрасте 17 лет он был признан лучшим игроком встречи чемпионата России против «Сочи» (1:10). В том матче Попов отбил пенальти и совершил 15 сейвов.

Источник: Odds.ru
  zg

    Согласен!Они тогда забив,для всех стали победителями!

    05.05.2025

  Димедрол

    Чмыранули они себя, во главе с чмырём Федотовым. А пацаны тогда забили им первыми и этого было достаточно - они свой матч выиграли! И, кстати, в том матче ростовскими пацанами руководил Заурбек Тедеев.

    05.05.2025

  zg

    Мдя...Чмыранули тогда поганенько сочинцы ростовскую молодежь........

    05.05.2025

