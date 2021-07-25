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«Крылья Советов» — «Ахмат»: хозяева отыграли один мяч

20:11
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«Крылья Советов» отыграли один мяч в матче первого тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата». Для команды это первый мяч после возвращения в элитный дивизион.

На 49-й минуте забил Владислав Сарвели. Счет матча — 2:1 в пользу «Ахмата».

Крылья Советов — Ахмат

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