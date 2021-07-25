«Крылья Советов» отыграли один мяч в матче первого тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата». Для команды это первый мяч после возвращения в элитный дивизион.

На 49-й минуте забил Владислав Сарвели. Счет матча — 2:1 в пользу «Ахмата».