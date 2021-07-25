Марио Фернандес провел 300-й матч за ЦСКА
20:38
Защитник ЦСКА Марио Фернандес вышел в стартовом составе армейцев на матч 1-го тура РПЛ с «Уфой». Для него это 300-я игра за московский клуб. Контракт бразильца рассчитан до до конца сезона-2023/2024.
30-летний Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года. В составе команды он трижды стал чемпионом России, завоевал Кубок и три Суперкубка страны. В 2016 году Марио получил российское гражданство истал выступать за сборную России.
?? Матч #ЦСКАуфа стал 3??0??0??-м для Марио Фернандеса в составе армейцев! ? pic.twitter.com/8hFnIW1S4b— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) July 25, 2021
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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 1-й тур: старт чемпионата России — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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