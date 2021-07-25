Марио Фернандес провел 300-й матч за ЦСКА

Защитник ЦСКА Марио Фернандес вышел в стартовом составе армейцев на матч 1-го тура РПЛ с «Уфой». Для него это 300-я игра за московский клуб. Контракт бразильца рассчитан до до конца сезона-2023/2024.

30-летний Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года. В составе команды он трижды стал чемпионом России, завоевал Кубок и три Суперкубка страны. В 2016 году Марио получил российское гражданство истал выступать за сборную России.