"Крылья" не заслужили такого поражения". Божович - о матче с "Оренбургом"

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович после поражения в перенесенном матче 16-го тура премьер-лиги против "Оренбурга" (1:3) заявил, что его команда не заслужила такого исхода.

- Как мы и ожидали, сегодня было трудно, - приводит слова Божовича официальный сайт "Крыльев". - К сожалению, "Крылья" пропускали каждый раз после того, как имели хороший момент для взятия ворот. В начале забивать должны были мы, но потом "привезли" себе пенальти.

Потом счет сравняли, снова должны были забивать, но пропустили еще. "Возвращаться" в игру после третьего мяча было трудно. Мы не заслужили такого поражения.

"Крылья" занимают 11-е место в турнирной таблице, имея в активе 24 очка.

Все о чемпионате России - здесь