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В «Рубине» отреагировали на разговоры о переходе Макарова

15:42
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Пресс-служба «Рубина» в Instagram опубликовала пост о возможном переходе полузащитника Дениса Макарова в «Динамо».

Ранее футболист уже попрощался с партнерами по команде, так как в скором времени сменит клуб.

«Ловим солнечные лучи и инсайды в преддверии первого матча с «Ракувом» в Лиге конференций», — подписала публикацию пресс-служба казанцев.

Отметим, что завтра казанская команда вылетает в Польшу на матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций против польского «Ракува». Макаров включен в заявку на игру.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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