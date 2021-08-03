В «Рубине» отреагировали на разговоры о переходе Макарова
15:42
Пресс-служба «Рубина» в Instagram опубликовала пост о возможном переходе полузащитника Дениса Макарова в «Динамо».
Ранее футболист уже попрощался с партнерами по команде, так как в скором времени сменит клуб.
«Ловим солнечные лучи и инсайды в преддверии первого матча с «Ракувом» в Лиге конференций», — подписала публикацию пресс-служба казанцев.
Отметим, что завтра казанская команда вылетает в Польшу на матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций против польского «Ракува». Макаров включен в заявку на игру.
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