Джикия рассказал, о чем хотел бы поговорить с Романцевым

Капитан «Спартака» Георгий Джикия во второй части большого интервью «СЭ» рассказал, как получил капитанскую повязку, признался, чего ему не хватает в этой роли и сообщил, о чем хотел бы поговорить с легендой красно-белых Олегом Романцевым.

— Вы прошли знаковую отметку в сто матчей за «Спартак». Для вас это серьезная веха, как и сам факт, что скоро вы заканчиваете второй сезон в качестве капитана красно-белых?

— Безусловно. 100 матчей за «Спартак» — это очень важно для меня, и надеюсь, что сыграю за команду еще столько же, а может, даже больше. А то, что я сейчас капитан, — огромная честь, иначе и быть не может. Помню, как стал им. Тогда команду покидали многие футболисты, и Олег Георгиевич (Кононов, — Прим. И.Р.), который тогда был главным тренером, на одной из тренировок сказал, что назначает меня капитаном, а Рому Зобнина — вице-капитаном.

— Через пару месяцев после ухода Кононова я брал у него большое интервью, и он сказал, что «Георгию нужно смелее подходить к своим капитанским обязанностям». Что он имел в виду?

— Возможно, то, что мне нужно быть более жестким с командой. Но я добрый человек. Стараюсь решать вопросы со всеми дипломатично, никогда не переходить какую-то грань.

— Победы над «Краснодаром» и «Динамо» были одержаны в тот момент, когда в больнице с инфарктом оказался легендарный тренер «Спартака» Олег Романцев. Хотели морально его поддержать, думали об этом?

— Конечно. Передавали Олегу Ивановичу пожелания скорейшего выздоровления через Леонида Трахтенберга. Через него же узнавали, как у Романцева здоровье, на игру с «Краснодаром» вышли в футболках в его поддержку. И победами, думаю, порадовали его. Самое главное, что его выписали из больницы, и все хорошо.

— Знакомы с Романцевым лично?

— Здоровались, виделись. Но разговора тет-а-тет пока не было.

— О чем бы вы хотели его спросить?

— Если мне посчастливится с ним поговорить, то задам несколько вопросов, которые меня очень интересуют. Они будут связаны с отстаиванием интересов команды, с его видением роли капитана. Попрошу его советов на этот счет.

(Игорь Рабинер)

«Возможно, мне нужно быть более жестким с командой. Но я добрый человек». Вторая часть интервью Джикии