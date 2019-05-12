"Круто, когда хорошая атмосфера и нет ни одного засранца". Артем Дзюба – о "Зените"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба рассказал о прозвищах в питерской команде и атмосфере в коллективе.

Сегодня, 12 мая, "Зенит" обыграл ЦСКА (3:1) в матче 28-го тура чемпионата России. На стадионе "Газпром Арена" прошла церемония награждения чемпионов РПЛ.

– Есть ли у Азмуна или кого-то из новичков прозвище?

– Азмун – вампир, граф Дракула. Он такой бледненький, я его все время подкалываю, любя. Эльмирчик (Набиуллин. – Прим. "СЭ") – мой любимый пончик. У всех есть какие-то "кликухи". Это нормально, мы в своем кругу общаемся, помогаем в команде, когда хорошая атмосфера. Нет ни одного засранца, круто.

– Вас прозвали как-то?

– Я не знаю (с хитрой улыбкой). Они мне не говорят. Я милашка, милашка, – сказал Дзюба. (Гоша Чернов)

Полное интервью с Дзюбой читайте – здесь