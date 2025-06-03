Кривцов и Сафонов встретились в Париже

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов опубликовал в своем Telegram-канале фото и видео из Парижа с бывшим партнером по команде Матвеем Сафоновым.

«С обладателем 4 трофеев», — подписал пост Кривцов.

Сафонов является воспитанником «Краснодара». Летом 2024 года он перешел в «ПСЖ», вместе с которым завоевал четыре трофея. 26-летний россиянин стал победителем Лиги чемпионов, чемпионом Франции, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Кривцов выступает за «быков» с 2021 года. В минувшем сезоне 22-летний футболист в составе южной команды выиграл чемпионат России.