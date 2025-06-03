Колосков считает, что «Пари НН» следует оставить в РПЛ на следующий сезон

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о том, кто из команд РПЛ и ФНЛ должен занять место «Химок» на следующий сезон.

«Этот вопрос должен решаться исходя из регламента. Насколько я понимаю, что у команды РПЛ преимущество. Не вижу никаких трудностей. «Пари НН» должен оставаться. Мне кажется, что так должно быть», — сказал Колосков «СЭ».

Ранее стало известно, что занявшие 12-е место в чемпионате России-2024/25 «Химки» не получили лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне. Решение по замене клуба в премьер-лиге примет РФС.

«Пари НН» занял 13-е место и проиграл в стыковых матчах «Сочи» (2:1, 1:3).