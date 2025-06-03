Мусаев — о том, как изменился Галицкий за последние годы: «Может быть, стал немного спокойнее»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопрос о том, изменился ли владелец клуба Сергей Галицкий за три года его отсутствия в команде.

Мусаев работал с основной командой «быков» с 2018 по 2021 год и вернулся в «Краснодар» в 2024-м. Под руководством 41-летнего специалиста команда стала чемпионом России в минувшем сезоне.

«Глобально нет: те же энергия, сила, уверенность. Может быть, стал немного спокойнее. Его реакция в сложные моменты — особенная: максимальное спокойствие и поиск новых решений», — цитирует Мусаева Спортс''.

Тренер отметил, что считает главным достижением Галицкого уважение от других людей.

«Краснодар» был основан Галицким 22 февраля 2008 года. Команда дебютировала в РПЛ в 2011-м.