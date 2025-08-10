Рамирес счастлив возвращению в Россию: «Я скучал и всегда хотел приехать обратно»

Защитник «Локомотива» Кристиан Рамирес в разговоре с «СЭ» рассказал об эмоциях после возвращения в Россию.

«Что такое вернуться в Россию? Это очень классно! Потому что я всегда скучал по России. Уехать отсюда было не моим решением. Я очень рад вернуться сюда. Счастлив играть за такую большую команду, как «Локомотив». Всегда хотел вернуться сюда, честно говоря», — сказал Рамирес «СЭ».

26 июля «Локомотив» объявил о подписании контракта с Рамиресом на два года.

Рамирес играл за «Краснодар» с 2017 по 2023 год. Два года назад он перешел в «Ференцварош», где стал чемпионом Венгрии и обладателем Кубка венгерской лиги.