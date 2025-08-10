Источник: «Спартак» может арендовать Куэсту у «Галатасарая» с опцией выкупа

«Спартак» предложил «Галатасараю» аренду защитника Карлоса Куэсты, сообщает HT Spor.

По информации источника, красно-белые хотят арендовать 26-летнего колумбийца с опцией выкупа за 5 миллионов евро. Турецкий клуб готов отдать защитника, если «Спартак» обязуется его выкупить.

Куэста выступает за «Галатасай» с февраля 2025 года. Он провел 9 матчей, получив две желтые карточки.

