Конате — о победе «Ахмата» над «Зенитом»: «Хотелось показать, что мы способны на большее»
Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате прокомментировал победу над «Зенитом» (1:0) в 4-м туре РПЛ.
— Какими были первые слова Станислава Черчесова команде после такой победы?
— Он немножко был в недоумении от того, что мы радуемся так, будто стали чемпионами (улыбается). Но все же нам сейчас очень важно было победить и тем радостнее от этих трех очков после матча с таким соперником. Хотелось также показать, что мы способны на большее, — цитирует Конате пресс-служба клуба.
«Ахмат» одержал первую победу в сезоне-2025/26 и с 3 очками поднялся на 12-е место в РПЛ. «Зенит» (5 очков) идет восьмым в турнирной таблице.
Источник: ФК «Ахмат»
Новости