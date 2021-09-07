Крицюк рассказал о деталях контракта с «Зенитом»
15:00
Вратарь «Зенита» Станислав Крицюк рассказал о деталях своего контракта с петербургским клубом.
— Игра за сборную стала для вас мотивацией вернуться в Россию?
— Мое мнение — из «Зенита» легче попасть в сборную, чем из моего предыдущего клуба «Жил Висенте». Может, я не совсем прав. Но есть такое ощущение. Я думал о том, что, выступая за «Зенит», есть все шансы вызываться в сборную.
— Контракт по схеме «1+1». Почему так?
— Есть тонкости, которые неправильно будет разглашать. Могу вас заверить, что на 99 процентов это два года. Могло быть больше, но я посчитал, что так будет правильнее, — сказал Крицюк.
2 сентября «Зенит» объявил о переходе 30-летнего Крицюка в команду из португальского «Жил Висенте».
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