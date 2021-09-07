Российские клубы потратили 84,9 миллиона долларов в летнее трансферное окно
15:35
Россия вошла в топ-7 стран, потративших наибольшее количество денег на покупку игроков в летнее трансферное окно, сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).
Суммарные расходы российских клубов летом составили 84,9 миллиона долларов. Лидер по этому показателю — Англия (1,147 миллиарда долларов).
Топ-10 стран по расходам клубов на трансферы в летнее трансферное окно:
1. Англия — 1,147 млрд долларов
2. Италия — 473,8 млн
3. Франция — 428,9
4. Германия — 337,9
5. Испания — 325,4
6. Бельгия — 120,7
7. Россия — 84,9
8. Португалия — 75,4
9. Турция — 73,3
10. Нидерланды — 53,6
Дополнительная информация:
https://digitalhub.fifa.com/m/2476a80e3359e758/original/FIFA-International-Transfer-Market-snapshot-June-August-2021.pdf
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