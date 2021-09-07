Российские клубы потратили 84,9 миллиона долларов в летнее трансферное окно

Россия вошла в топ-7 стран, потративших наибольшее количество денег на покупку игроков в летнее трансферное окно, сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Суммарные расходы российских клубов летом составили 84,9 миллиона долларов. Лидер по этому показателю — Англия (1,147 миллиарда долларов).

Топ-10 стран по расходам клубов на трансферы в летнее трансферное окно:

1. Англия — 1,147 млрд долларов

2. Италия — 473,8 млн

3. Франция — 428,9

4. Германия — 337,9

5. Испания — 325,4

6. Бельгия — 120,7

7. Россия — 84,9

8. Португалия — 75,4

9. Турция — 73,3

10. Нидерланды — 53,6