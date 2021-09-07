Крицюк отметил, что у «Зенита» самая большая армия болельщиков в России
Вратарь «Зенита» Станислав Крицюк заявил, что у команды самая большая армия болельщиков в России.
— Чувствуете ответственность перед болельщиками из-за выступления в Лиге чемпионов?
— Конечно, как и вся команда. Наша армия болельщиков — самая большая в России. Мы приложим все усилия для того, чтобы выглядеть достойно в Лиге чемпионов.
— Что вам дали годы в Португалии?
— Опыт — и время там, и в «Краснодаре», и возврат в Португалию. Когда проходит какой-то этап, ты взрослеешь, мудреешь. Понимаешь, что какие-то вещи ты бы изменил. Разные клубы, тренеры, условия. Ты подстраиваешься, становишься лучше.
— Как долго думали над предложением «Зенита»?
— Все произошло быстро. Был звонок, мы обсудили, заинтересован ли я в трансфере. Ответил, что да. Дальше уже обсуждали нюансы по контракту.
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