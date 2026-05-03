«Акрон» — «Краснодар»: команды не сумели открыть счет в первом тайме

«Акрон» и «Краснодар» вничью завершили первый тайм матча 28-го тура РПЛ — 0:0.

Команды нанесли по одному удару в створ за первую половину встречи. Всего на счету «Акрона» четыре удара, у «Краснодара» — шесть.

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

03 мая, 17:00. Самара Арена (Самара)

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