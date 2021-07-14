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Малком намерен забить минимум десять голов за сезон

19:50
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Нападающий «Зенита» Малком в интервью «СЭ» рассказал о личной и клубной цели на ближайший сезон.

— Общаетесь ли с молодыми игроками «Зенита»? — вопрос Малкому.

— Довольно проблематично давать советы, когда не знаешь русский. Но я могу сказать точно, что у некоторых из юных футболистов «Зенита» есть все задатки для успеха. Они способны вырасти в настоящих звезд. Однако им нужно продолжать усиленно тренироваться, тогда успех придет. Раз их вызвали на сбор с основой, значит, они достойны этого.

— Какая у вас цель на следующий сезон?

— Я хочу, чтобы «Зенит» повторил триумф сезона-2019/20, в котором мы выиграли три турнира — премьер-лигу, Кубок и Суперкубок России. А моя персональная цель — забить больше десяти мячей.

Полностью интервью Малкома читайте на сайте «СЭ»

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/malkom-o-novom-sezone-rpl-zenite-v-lch-svoih-ambiciyah-koronaviruse-i-vakcinacii-olimpiade-i-rossii-v-bolshom-intervyu-1811963/

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Гоша Чернов все материалы автора

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