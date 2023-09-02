«Краснодар» — «Спартак»: Сухой правильно не назначил пенальти в ворота гостей

На 90+2-й минуте матча 7-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Спартак» арбитр Алексей Сухой принял еще одно верное решение в ключевом эпизоде: правильно оценил действия Хесуса Медины, в чью руку попал мяч.

Момент, когда мяч попадает в руку Медины. Фото Скриншот из трансляции

Правая рука спартаковца находилась внизу, в естественном положении. В такой ситуации нет оснований для назначения пенальти — и судья этого не сделал.