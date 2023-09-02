«Краснодар» победил «Спартак» со счетом 2:0 в домашнем матче РПЛ

«Краснодар» победил «Спартак» (2:0) в матче 7-го тура чемпионата России.

В первом тайме отличился нападающий Джон Кордоба. В концовке встречи окончательный счет с пенальти установил полузащитник Эдуард Сперцян.

«Краснодар» с 17 очками ушел на перерыв на игры сборных на первом месте в РПЛ. Команда Владимира Ивича — единственная в чемпионате без поражений.

«Спартак» не может выиграть в РПЛ 4 матча подряд, красно-белые с 10 очками занимают восьмую строчку в турнирной таблице.

39-я минута. Кордоба — 1:0

84-я минута. Сперцян — с пенальти — 2:0