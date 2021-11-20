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«Краснодар» — «Спартак»: Промес и Ларссон выйдут в стартовом составе

17:47
Джордан Ларссон и Квинси Промес. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Джордан Ларссон и Квинси Промес. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Краснодар» на своем поле примет «Спартак» в матче 15-го тура Тинькофф чемпионата России. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

20.11.2021 | Краснодар — Спартак

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Черников, Кайо, Ионов, Сперцян, Крыховяк, Вилена, Кабелла, Кордоба.

Запасные: Городов, Агкацев, Чернов, Спаич, Сточкий, Классон, Стрельник, Кривцов, Ильин.

«Спартак»: Селихов, Джикия, Жиго, Кофрие, Айртон, Мозес, Умяров, Игнатов, Промес, Ларссон, Соболев.

Запасные: Ребров, Максименко, Марков, Ещенко, Кутепов, Рассказов, Ломовицкий, Левченков, Денисов, Шитов.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 15-й тур
20 нояб, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
20 ноября, 19:00
Спартак
Краснодар
Сафонов Петров Сорокин Кайо Вилена Крыховяк Черников Сперцян Кабелла Ионов Кордоба
Спартак
Селихов Жиго Кофрие Джикия Мозес Умяров Игнатов Промес Айртон Соболев Ларссон
Судьи
Алексей Сухой (Люберцы) Владимир Миневич (Смоленск) Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону)
ВАР
Турбин (Дмитров) Богданов (Верея)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Спартак

Обе забьют - да

31%

1.70

ТБ 2.5

23%

1.77

X2

16%

2.00
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Арсенал

П1

26%

1.48

Ф1 (-1.0)

20%

1.77

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Наполи

X2

23%

1.69

Обе забьют - да

22%

1.66

Ф2 (0)

15%

2.38

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 15-й тур: расписание и результаты матчей, «Краснодар» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры