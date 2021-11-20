На 34-й минуте матча 15-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Ахмат» арбитр Сергей Иванов ошибочно показал красную карточку Мурило и удалил его с поля. Судья решил, что защитник железнодорожников лишил соперника явной возможности забить гол.

Скриншот эфира «Матч Премьер».

На самом деле такой возможности у Артема Архипова не было. Мяч находился далеко от игрока «Ахмата» и катился в направлении углового флажка. Нападающий не владел мячом, не контролировал его и бежал в сторону ворот.

Скриншот эфира «Матч Премьер».

В такой ситуации рефери совершил очевидную ошибку. Странно, что в его действия не вмешались видеоассистенты Алексей Амелин и Максим Гаврилин.

Скриншот эфира «Матч Премьер».

Кроме того, в первом тайме Иванов не вынес несколько предупреждений в тех эпизодах, когда для этого были основания. На 5-й минуте избежал желтой карточки Архипов, на 18-й — железнодорожник Максим Ненахов, на 31-й — Мурило.

Скриншот эфира «Матч Премьер».

В этом чемпионате уже был эпизод, похожий на удаление Мурило. По иронии судьбы это случилось в игре с участием «Ахмата» — в 3-м туре с «Рубином» (1:2). На 52-й минуте арбитр Павел Кукуян принял верное решение, наказав вратаря грозненцев штрафным ударом и желтой карточкой. Георгий Шелия вышел за пределы своей штрафной площади и корпусом сбил Ивана Игнатьева.

Но в действия судьи зачем-то вмешался видеоарбитр Игорь Панин. Он позвал судью к монитору в ситуации, когда оснований для вмешательства не было. Кукуян достаточно долго изучал повторы, а затем отменил правильный вердикт и вынес ошибочный: удалил Шелию за лишение соперника явной возможности забить гол.

«Рубин» — «Ахмат».

Но у Игнатьева такой возможности не возникло. Перед тем, как столкнуться с голкипером, он, притормозив, пробросил мяч в сторону от ворот, тот на большой скорости полетел за границу штрафной. Даже с учетом того, что ворота остались пустыми, явной возможности забить гол у игрока «Рубина» не было.

Позднее удаление признали ошибочным, красную карточку аннулировали, дисквалификацию к Шелии не применили.