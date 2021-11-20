«Краснодар» — «Спартак»: арбитр не видел, чем сыграл в мяч спартаковец, но наказал его предупреждением
На 10-й минуте матча 15-го тура Тинькофф чемпионата России «Краснодар» — «Спартак» арбитр Алексей Сухой ошибочно зафиксировал фол Наиля Умярова, назначил штрафной удар и наказал спартаковца желтой карточкой. С той позиции, которую занимал судья, он не мог видеть, чем сыграл в мяч футболист красно-белых — рукой, разрешенной частью плеча или грудью. Получается, решающим для рефери стал сигнал одного из краснодарцев.
В том эпизоде Сухому следовало продолжить игру. А Умяров теперь «повис» на карточке — она стала для него третьей в этом чемпионате.
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