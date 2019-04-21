"Краснодар" сожалеет, что почти 700 мест на стадионе на матче с "Зенитом" были пустыми

"Краснодар" в своем Инстаграме опубликовал заявление по поводу ситуации с продажей билетов на матч 24-го тура чемпионата России с "Зенитом" (2:3). Оказалось, что не все места на стадионе "быков" были заняты.

– Мы сожалеем, что на матче почти 700 мест на трибунах нашего стадиона остались пустыми. "Краснодар" выделил 2670 мест для гостевой команды, согласно официальной заявке питерского клуба, – говорится в заявлении "Краснодара". – Однако, в итоге занято было около 2000 из них.

У футбольного клуба "Краснодар" не оставалось времени для организации новой зоны безопасности. Нам искренне жаль, что еще несколько сотен любителей футбола в итоге не смогли попасть на матч.