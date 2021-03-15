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«Спартак» поздравил игроков команды, вызванных в сборную России

19:24
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«Спартак» в Twitter поздравил игроков московского клуба, которые были вызваны в основную и молодежную сборные России на ближайшие матчи отбора на ЧМ-2022.

«Сразу 6 наших игроков в заявках основной и молодежной сборных России. Желаем парням удачи и побед!» — говорится в сообщении.

В основную национальную команду попали Георгий Джикия, Роман Зобнин и Александр Соболев. В состав молодежной команды вызваны Павел Маслов, Александр Максименко и Наиль Умяров.

Стартовый матч квалификации ЧМ-2022 россияне проведут в гостях 24 марта против Мальты. 27 марта команда Станислава Черчесова примет в Сочи Словению. 30 марта Россия сыграет на выезде со Словакией.

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