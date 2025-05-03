«Краснодар» — «Рубин»: гости отыграли один мяч

«Рубин» отыграл один мяч в игре 27-го тура чемпионата России против «Краснодара» — 1:2.

На 83-й минуте отличился защитник казанской команды Илья Рожков.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Рубин».