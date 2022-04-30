«Краснодар» — «Ростов»: все голы матча
«Краснодар» в домашнем матче 27-го тура Тинькофф РПЛ победил «Ростов» со счетом 2:1.
Победным для «быков» стал автогол Игоря Калинина на 16-й минуте встречи.
Также в первом тайме отличились Николай Комличенко и Никита Кривцов.
Предлагаем вашему вниманию все голы матча:
Комличенко, 4-я минута
Кривцов, 14-я минута
Калинин (автогол), 16-я минута
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|14:00
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|
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|16:30
|
Краснодар – Ростов
|2 : 1
|30.04
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|
Зенит – Локомотив
|- : -
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|- : -
|1.05
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|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
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|
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Уфа
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|1
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|3
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