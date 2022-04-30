«Краснодар» — «Ростов»: все голы матча

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«Краснодар» в домашнем матче 27-го тура Тинькофф РПЛ победил «Ростов» со счетом 2:1.

Победным для «быков» стал автогол Игоря Калинина на 16-й минуте встречи.

Также в первом тайме отличились Николай Комличенко и Никита Кривцов.

Предлагаем вашему вниманию все голы матча:

Комличенко, 4-я минута

Кривцов, 14-я минута

Калинин (автогол), 16-я минута