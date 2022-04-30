Защитник «Краснодара» Сорокин дважды спас команду на линии ворот в матче с «Ростовом»

«Краснодар» победил «Ростов» в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ со счетом 2:1.

«Ростов» имел отличную возможность забить еще один мяч в этой встрече, но «Краснодар» спас защитник Егор Сорокин. Он дважды вынес мяч из пустых ворот.

«Краснодар» поднялся на пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 26 матчах. «Ростов» прервал четырехматчевую победную серию в чемпионате и идет восьмым с 34 очками в 27 встречах.