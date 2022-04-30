«Краснодар» одержал волевую победу над «Ростовом» благодаря автоголу

«Краснодар» в домашнем матче 27-го тура Тинькофф РПЛ победил «Ростов» со счетом 2:1.

Победным для «быков» стал автогол Игоря Калинина на 16-й минуте встречи.

Гости первыми вышли вперед — уже на четвертой минуте гол забил Николай Комличенко. Хозяева сравняли счет на 14-й минуте — отличился Никита Кривцов.

«Краснодар» прервал серию из двух поражений и занимает пятое место в таблице РПЛ. В следующем матче команда 4 мая сыграет дома с «Локомотивом» (перенесенная игра 19-го тура). В 28-м туре «быки» 8 мая в гостях встретятся с «Арсеналом».

«Ростов» до сегодняшней встречи одержал четыре победы подряд и теперь занимает восьмое место в таблице. В следующей встрече команда Валерия Карпина сыграет с «Уфой» (8 мая).